Kütahya’daki ambalaj fabrikasında yangın

Kütahya’da bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

(DHA)
27 Mart 2021 Cumartesi, 23:11
Kütahya’daki ambalaj fabrikasında yangın
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Kütahya’da Bölcek Mahallesi’nde bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya 6 itfaiye aracı, su tankeri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.


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