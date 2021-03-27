Kütahya’daki ambalaj fabrikasında yangın

27 Mart 2021 Cumartesi, 23:11

Kütahya’da Bölcek Mahallesi’nde bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya 6 itfaiye aracı, su tankeri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.