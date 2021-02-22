Kuveytli şarkıcı İslam'dan ayrılarak Yahudiliğe geçtiğini duyurdu
Kuveytli şarkıcı İbtisam Hamid mensubu olduğu İslam dininden ayrılarak Yahudiliğe geçtiğini duyurdu.
Daha çok Basma Al-Kuwaiti adıyla bilinen şarkıcı İbtisam Hamid, sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında, "İslam dininden ayrıldığımı ve Yahudiliğe geçtiğimi gururla duyuruyorum" ifadelerine yer verdi.
Hamid açıklamasında, İsrail ile ilişki kurmayı reddeden Kuveyt kraliyet ailesine de atıfta bulunarak, "Normalleşmenin yanı sıra din ve düşünce özgürlüğünü de reddeden Al-Sabah ailesine karşı olduğumu ve onlara ait olmadığımı ilan ediyorum" dedi.
Yahudilik dinini, modern toplum esaslarına uygun hale getirmeye çalışan Reform Yahudiliği hareketi, "Yahudiliğe geçiş için herhangi bir kural veya ritüelin gerekli kabul edilmesi gerektiği" kavramını reddederken, zaman zaman Yahudi olmayan annelerin çocuklarının Yahudiliğe geçişine, belli bir eğitim sürecinin ardından onay verebiliyor. Fakat hakim görüşe göre, Yahudi olmayan bir annenin kızı, Yahudi kimliği ile büyümüş olsa bile Yahudi kabul edilmiyor.
KUVEYT, İSRAİL'İ BOYKOT ÇAĞRILARI YAPMIŞTI
Arap basınında Hamid'in, Kuveytli bir anneden doğan, ancak kadınların vatandaşlıklarını çocuklarına geçirmesini engelleyen yasal kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlık alamayan bir Irak vatandaşı olduğu öne sürüldü.
Kısa bir süre önce ülkeden ayrıldığına dair haberler çıkan Hamid'in Kuveyt'te yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor.
Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamasına karşın Kuveyt, Filistinlilerin hakları iade edilene dek bunu yapmayı reddedeceğini açıklamış, işgale iştirak eden şirketlerin boykot edilmesine yönelik çağrılar yapmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı
Video Haberler
- Çoluğumuz çocuğumuz yarın bize küfredecek
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı