Kuveytli şarkıcı İslam'dan ayrılarak Yahudiliğe geçtiğini duyurdu

22 Şubat 2021 Pazartesi, 12:43

Daha çok Basma Al-Kuwaiti adıyla bilinen şarkıcı İbtisam Hamid, sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında, "İslam dininden ayrıldığımı ve Yahudiliğe geçtiğimi gururla duyuruyorum" ifadelerine yer verdi.

Hamid açıklamasında, İsrail ile ilişki kurmayı reddeden Kuveyt kraliyet ailesine de atıfta bulunarak, "Normalleşmenin yanı sıra din ve düşünce özgürlüğünü de reddeden Al-Sabah ailesine karşı olduğumu ve onlara ait olmadığımı ilan ediyorum" dedi.

Yahudilik dinini, modern toplum esaslarına uygun hale getirmeye çalışan Reform Yahudiliği hareketi, "Yahudiliğe geçiş için herhangi bir kural veya ritüelin gerekli kabul edilmesi gerektiği" kavramını reddederken, zaman zaman Yahudi olmayan annelerin çocuklarının Yahudiliğe geçişine, belli bir eğitim sürecinin ardından onay verebiliyor. Fakat hakim görüşe göre, Yahudi olmayan bir annenin kızı, Yahudi kimliği ile büyümüş olsa bile Yahudi kabul edilmiyor.

KUVEYT, İSRAİL'İ BOYKOT ÇAĞRILARI YAPMIŞTI

Arap basınında Hamid'in, Kuveytli bir anneden doğan, ancak kadınların vatandaşlıklarını çocuklarına geçirmesini engelleyen yasal kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlık alamayan bir Irak vatandaşı olduğu öne sürüldü.

Kısa bir süre önce ülkeden ayrıldığına dair haberler çıkan Hamid'in Kuveyt'te yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor.

Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamasına karşın Kuveyt, Filistinlilerin hakları iade edilene dek bunu yapmayı reddedeceğini açıklamış, işgale iştirak eden şirketlerin boykot edilmesine yönelik çağrılar yapmıştı.