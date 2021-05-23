Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'deki geleceği belirsizliğini koruyor

23 Mayıs 2021 Pazar, 15:17

Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Kylian Mbappe, dört yıldır formasını giydiği Paris ekibi ile yeni bir sözleşme imzalamaması durumunda Avrupa kulüplerinin transfer listelerinde yer alacak.

L'Equipe'in haberine göre Paris Saint Germain, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe'yi yeni sözleşme görüşmelerinin durması nedeniyle transfer listesine koyacak.

İspanyol basınında daha önce yer alan haberlerde yıldız golcünün Paris Saint Germain’den ayrılması durumunda Real Madrid'e transfer olacağı belirtilmişti.

22 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 30 maçta 26 gol ve 7 asistlik performansıyla takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı sağladı.