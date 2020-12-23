L. v. Beethoven’ın (1770-1827) “Op. 20 Yedili” eserini Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’ndan çevrimiçi olarak dinledik

23 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Sanatçıların konser öncesinde CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur ile yaptığı söyleşiden Ayşegül Kirmanoğlu’nun bu programı yabancı sanatçılarla çalacağını ancak pandemi koşullarında programdan vazgeçilmediğini, birbirini iyi tanıyan virtüoz sanatçılarımızla gerçekleştiğini öğrendik.

Mansur, Beethoven’ın 29 yaşında bestelediği bu eseri dönemi içinde tanıtırken, oda müziği olmasına rağmen ilk defa halka açık bir konserde seslendirildiğinin altını çizdi. Grubu bir araya getiren keman virtüozü Sevil Ulucan, konser sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

“Hepsi değerli müzisyenler olan grubumuzla 20 gün önce bir araya geldik. Mümkün olduğunca uzun tutmayarak ama zamanı çok iyi değerlendirerek verimli provalarımızı havadar bir ortamda, nefesliler maskesiz, yaylılar ise çift maskeli yaptık. Çok detayı olan, dokusu birbirine bağlı büyük bir eser. Hepimizin rolü kıymetli. Sahnede eseri bir solukta ara vermeden çaldık, canlı kaydedildi. Bizim için büyük bir keyifti. Gece biz de dinledik. Birbirimizle sohbet eder gibi bir konser olmuş. Dinleyicilerden de çok olumlu geri dönüşler aldık. Konserde gönlümüz rahattı. Her şey düzenli ve keyifli bir şekilde gerçekleşti. Yayına 20.01’de bağlandılar, hiç sorun yaşanmadı. Bu güç koşullarda dahi konserleri sürdüren CRR çok keyifli programlar düzenledi. Gördük ki bundan sonra da sürdürecek. Büyük bir inisiyatif gösteren Cem Mansur ve ekibinin özverisiyle etkinlikleri daha ileriye taşıyacaklar.”

2 X 3 BEETHOVEN VE İSLAM MANAFOV

CRR’de 26 Aralık Cumartesi akşamı 20.00’de ise Özcan Ulucan (keman), Gözde Yaşar (çello) ve İnci Yakar Birol (piyano) üçlüsü iki Beethoven eserini tek konserde seslendirecek. Piyanolu üçlü “Kakadu” Çeşitlemeleri, Op. 121a ve bu kez Beethoven piyanolu üçlü için kendi düzenlemesiyle “Senfoni No.2 Op. 36”. Yılın son doğumunun 250. yılında Beethoven konserini ünlü piyanist İslam Manafov verecek.

Sanatçı Cem Mansur ile eserlerin niteliklerini konuşacakları söyleşinin ardından tek konserde dahi bestecinin 4. ve 5. Senfoni’lerini Franz Liszt (1811-1886) piyano düzenlemesiyle çalacak. Ücretsiz izlenen bu konserler için YouTube link’i:

https://www.youtube. com/channel/UCcB4Qim__HcOKEvmQawHLGQ/featured