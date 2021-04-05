La Liga'da lider Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla'ya 1-0 yenildi
İspanla ligi La Liga'da lider Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla'ya 1-0 mağlup oldu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında lider Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla'ya 1-0 mağlup oldu.
Sevilla'nın galibiyet golünü 70. dakikada Marcos Acuna attı.
La Liga'da lider durumda olan Atletico Madrid 66 puanda kalırken, dün oynanan karşılaşmada sahasında Eibar'ı 2-0 yenen ve 2'nciliğe yükselen Real Madrid, puan farkını 3'e indirmiş oldu.
Diğer yandan önemli bir galibiyet alan Sevilla, 58 puanla 4'üncülükteki yerini korudu.
La Liga'nın 30. haftasında, 10 Nisan Cumartesi günü Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- İmzalı bildirimizi uyku sersemi okumuşlar
- Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Soylu'ya çok sert tepki
- Kaygı verici
- Erdoğan'dan ilk hamle
- Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü
- 'Zevzeklik' diyeceğine teşekkür etmeli
- Bu Telaş Neden?
- Günler sonra ilk açıklama: Kelime bulmakta zorlanıyorum
- Soylu, emniyet ve komutanlıklardan ortak paylaşım
- Montrö bildirisi eleştirilerine Türkşen'den ağır sözler!