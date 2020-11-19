Laboratuvar ortamında oda sıcaklığında elmas elde edildi
Bilim insanları, laboratuvarda oda sıcaklığında dakikalar içinde elmas elde etti.
Phys.org sitesinin haberine göre, Ulusal Avustralya ve RMIT üniversitelerinde görevli ekibin laboratuvarda oda sıcaklığında oluşturduğu iki tür elmasla ilgili ayrıntılar Small dergisinde yayımlandı.
İki tür elmastan ilkinin nişan yüzüklerinde bulunan cinsten, diğerinin doğada bulunan ve kristal yapıya atıfla altıgen elmas olarak adlandırılan Lonsdaleite olduğu belirtildi.
Normalde elmasın meydana gelmesinin, milyarlarca yıl, yüksek basınç ve çok yüksek sıcaklık gerektiren bir süreç olduğu ifade ediliyor.
Ulusal Avustralya Üniversitesinden Profesör Jodie Bradby, laboratuvardaki çalışmanın püf noktasının basıncı uygulama biçimleri olduğunu belirterek, çok yüksek basıncın yanı sıra karbonun "kaykılma" olarak adlandırılan şeyi tecrübe etmesine izin verdiklerini söyledi.
Bradby, bükme gücüne benzeyen bu "kaykılmanın", karbon atomlarının bir yere hareket etmesini sağlayarak iki tür elması oluşturduğunu düşündüklerini ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Bahçeli'nin Çakıcı'ya destek vermesine tepki yağdı
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
Video Haberler
- Ölümden saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- CHP'li Tuncer: Askere bozuk et verildi
- Çakıcı'yı savunan Bahçeli'ye CHP'den çok sert tepki
- Karamollaoğlu'ndan Anayasa çalışması iddialarına yanıt
- KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul’da
- İstanbul’da yetersiz bakiye sorun olmaktan çıktı
- CHP'li Özel, Çakıcı hakkındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Güvenç Dağüstün'den Metiner'e Çakıcı tepkisi
- Kan donduran cinayet! Öldürüp üzerine beton dökmüş
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Bahçeli'nin Çakıcı'ya destek vermesine tepki yağdı
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu