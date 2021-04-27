Lakers Frank Vogel’ın sözleşmesini uzatmak istiyor
NBA’de Los Angeles Lakers’ın, takımı 10 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Frank Vogel ile yeni bir sözleşme yapmak istediği belirtildi.
Yahoo Sports’da yer alan haberde Lakers'ın, 2019’da takımın başına geçen Frank Vogel’ın gelecek yıl bitecek sözleşmesinin uzatılması için görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
Takımdaki ilk sezonunda Lakers’ı 10 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Vogel, kariyerinin de ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.
SAVUNMA ÖN PLANA ÇIKTI
Frank Vogel’ın takımın başına geçmesiyle birlikte takım savunması gelişirken, Lakers geçtiğimiz sezonu NBA’de en iyi savunmaya sahip üçüncü takım olarak tamamladı.
Bu sezon rakiplerine ortalama 106.3 sayı izni veren Lakers, ligin en iyi savunma performansına sahip takımı konumunda bulunuyor.
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