Larkin böyle istedi, Rusya'da zafer!

19 Kasım 2020 Perşembe, 22:19

Salon: Mytishchi

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Milos Koljensic (Karadağ), Marcin Kowalski (Polonya)

Khimki: McCollum 7, Shved 9, Timma 13, Jerebko 6, Monroe 10, Karasev 5, Zaytsev 2, Monia 9, Voronov, Bertans 3, Mickey 13

Anadolu Efes: Micic 5, Simon 24, Anderson 5, Singleton 6, Pleiss 18, Larkin 20, Doğuş Balbay 4, Erten Gazi 3, Sertaç Şanlı 6, Moerman 14, Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 30-29

Devre: 51-58

3. Periyot: 63-86

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu Rusya temsilcisi Khimki'yi 105-77 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Khimki ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Simon ile hücumda etkili olan Anadolu Efes karşısında dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan ve 6 isabet bulan Khimki, ilk çeyreği 30-29 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk oyuncusu Shane Larkin maça ağırlığını koydu. Üst üste hücumlardan boş dönen Khimki karşısında Larkin'in yönlendirdiği hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-51. Lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 58-51 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 51-68. Kalan dakikalarda hız kesmeyen ve farkı açan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 86-63 üstün girdi.

Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 105-77 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

