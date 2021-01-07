Lars Ulrich'ten albüm açıklaması: 'Yeni Metallica albümü en iyisi ve serti olacak'
Boğazaiçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'nun da hayranı olduğu ünlü heavy metal grubu Metallica’nın davulcusu Lars Ulrich, yeni albüm hakkında konuştu. Ulrich bu albümün 'en iyisi ve en serti' olacağını söyledi.
Metallica’nın davulcusu Lars Ulrich verdiği röportajda üzerinde çalıştıkları son albümleri hakkında bazı bilgiler verdi.
Ulrich, yeni albümlerinin şu ana kadar yaptıklarının en iyisi olduğunu söyledi. Piyasaya çıkış tarihi henüz belli olmayan albüm için şu ana kadar yaptıkları arasında en serti ve havalısı olacağını ifade etti.
NTV'nin aktardığına göre Ulrich, röportajda ayrıca, “Hâlâ en iyi albümümüzü yapabileceğimize dair inancımız olmasaydı, devam etmezdik. Metallica’da yaratım sürecini seviyoruz ve yeni albümler yapmayacağımızın düşüncesi bana zor geliyor” dedi.
Ulrich, yaz döneminde yine üzerinde çalıştıkları albümleri ile ilgili olarak verdiği bir başka röportajda pandemi şartları altında albümün yapım aşaması hakkında bilgi vermişti. Röportajda Ulrich “Zoom ve benzeri platformlar üzerinden birbirimizle gitar rifleri ve yeni fikirler paylaşıyoruz. Yaratıcı düşünceler adeta uçuşuyor. Dünya ile paylaşacağımız tonlarca materyalimiz var” demişti.
Lars Ulrich
Lars Ulrich, kasım ayında CNBC’ye verdiği bir başka röportajda ise konser olası konser tarihleri hakkında konuştu. Ulrich, stadyum veya büyük arenalarda konserler için en erken tarihin bir yıl sonrası olarak gördüğünü belirtti. Röportajda, pandeminin kontrol altına alınabilinmesi ile beraber konser organizasyonlarına da yavaşça geri dönülebileceğini söyledi. Ulrich ayrıca, her şey yolunda giderse 2021 yılında Avrupa’da gerçekleşmesi planlanan yaz festivallerine katılabileceklerini belirtti.
Spor karşılaşmalarındaki ortamın, stadyum konserlerine göre biraz daha düzenli bulduğunu belirten Ulrich, Metallica ve stadyum ya da büyük arenaları doldurabilecek çaptaki grupların tekrar konser vermeye başlayabildiklerinde koronavirüs salgınının gerçek anlamda bitmiş olacağını söyledi.
11 stüdyo albümü bulunan Metallica, en son stüdyo albümünü, “Hardwired… To Self Destruct” adıyla 2016 yılında çıkarmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- 6 ilde planlı internet kesintisi yapılacak
- “Erdoğan’ın gidişini Fahrettin Altun hızlandırıyor”
- Fransızlar 4 şirketi sattı
- Programa katılmayan 5 ülkeden biri Türkiye
- Ebubekir Sofuoğlu bakın kime 'hocam' demiş
- Bahçeli'nin Berkin Elvan Tweeti yeniden gündem oldu
- Onlar da torpile şaştı
- ABD'de Trump destekçileri Kongre binasına girdi
- Tepkilerin odağındaki Melih Bulu'dan açıklama
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu spor dünyasıyla buluştu
- ABD Kongre baskınında Babbitt’in vurulduğu an kamerada
- Gana parlamentosundaki kavgaya ordu müdahale etti
- Aracın yanına yaklaşıp kurşun yağmuruna tuttu
- Trump yanlısı ırkçılardan skandal hareketler
- Boğaziçi Üniversiteli öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
- Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları ‘Dur’ dedi
- Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı
- Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
- 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti
En Çok Okunan Haberler
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- 6 ilde planlı internet kesintisi yapılacak
- “Erdoğan’ın gidişini Fahrettin Altun hızlandırıyor”
- Fransızlar 4 şirketi sattı
- Programa katılmayan 5 ülkeden biri Türkiye
- Ebubekir Sofuoğlu bakın kime 'hocam' demiş
- Bahçeli'nin Berkin Elvan Tweeti yeniden gündem oldu
- Onlar da torpile şaştı
- ABD'de Trump destekçileri Kongre binasına girdi
- Tepkilerin odağındaki Melih Bulu'dan açıklama