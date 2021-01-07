Lars Ulrich'ten albüm açıklaması: 'Yeni Metallica albümü en iyisi ve serti olacak'

07 Ocak 2021 Perşembe, 17:06

Metallica’nın davulcusu Lars Ulrich verdiği röportajda üzerinde çalıştıkları son albümleri hakkında bazı bilgiler verdi.

Ulrich, yeni albümlerinin şu ana kadar yaptıklarının en iyisi olduğunu söyledi. Piyasaya çıkış tarihi henüz belli olmayan albüm için şu ana kadar yaptıkları arasında en serti ve havalısı olacağını ifade etti.

NTV'nin aktardığına göre Ulrich, röportajda ayrıca, “Hâlâ en iyi albümümüzü yapabileceğimize dair inancımız olmasaydı, devam etmezdik. Metallica’da yaratım sürecini seviyoruz ve yeni albümler yapmayacağımızın düşüncesi bana zor geliyor” dedi.

Ulrich, yaz döneminde yine üzerinde çalıştıkları albümleri ile ilgili olarak verdiği bir başka röportajda pandemi şartları altında albümün yapım aşaması hakkında bilgi vermişti. Röportajda Ulrich “Zoom ve benzeri platformlar üzerinden birbirimizle gitar rifleri ve yeni fikirler paylaşıyoruz. Yaratıcı düşünceler adeta uçuşuyor. Dünya ile paylaşacağımız tonlarca materyalimiz var” demişti.

Lars Ulrich

Lars Ulrich, kasım ayında CNBC’ye verdiği bir başka röportajda ise konser olası konser tarihleri hakkında konuştu. Ulrich, stadyum veya büyük arenalarda konserler için en erken tarihin bir yıl sonrası olarak gördüğünü belirtti. Röportajda, pandeminin kontrol altına alınabilinmesi ile beraber konser organizasyonlarına da yavaşça geri dönülebileceğini söyledi. Ulrich ayrıca, her şey yolunda giderse 2021 yılında Avrupa’da gerçekleşmesi planlanan yaz festivallerine katılabileceklerini belirtti.

Spor karşılaşmalarındaki ortamın, stadyum konserlerine göre biraz daha düzenli bulduğunu belirten Ulrich, Metallica ve stadyum ya da büyük arenaları doldurabilecek çaptaki grupların tekrar konser vermeye başlayabildiklerinde koronavirüs salgınının gerçek anlamda bitmiş olacağını söyledi.

11 stüdyo albümü bulunan Metallica, en son stüdyo albümünü, “Hardwired… To Self Destruct” adıyla 2016 yılında çıkarmıştı.