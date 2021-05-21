Lavrov, Moskova’nın Batı’yla dostça ilişki kurmasının koşullarını açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Batı’nın dostça ilişki kurabilmesi için şartları dile getirdi.
Moskova'da düzenlenen 'Yeni Bilinç' adlı eğitim maratonunun katılımcılarına hitap eden Lavrov, Moskova'nın Batılı ülkelerle ilişkiler kurma eğilimi göstereceği koşulları açıkladı.
Lavrov, "Batı ile dost olmaya hazırız ancak bunun yalnızca ülkemizin varlık gösterdiği yüz yıllar, bin yıllar boyunca atalarımızdan miras aldığımız ulusal haysiyet duygusuyla yapacağımızın altını çizeyim. Vatandaşlarımızın refahı dış politikanın temel amacıdır" dedi.
Lavrov, Moskova'nın her Rusya vatandaşı için değer taşıyan tarihini ve geleneklerini hiçe sayarak Batı'yla ilişkiler geliştiremeyeceğini vurguladı.
Her zaman ulusal gurura bağlı kaldıklarını anlatan Lavrov, "Bu çok önemli bir özellik, her ulusta bulunmaz. Ayrıca, adaletin savunulmasını ve zayıflara yardım etmeye hazır olmayı kapsayan vatanseverliğimize bağlılığımızı koruyoruz. Bunlar en kıymetli beşeri nitelikler ve eğer normal yaşamda, günlük yaşamda onlardan ilham alıyorsak, hiç şüphesiz onları uluslararası arenadaki tutumumuzda da ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.
-Sputnik
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