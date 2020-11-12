Lavrov: Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türk gözlemcilerin hareket alanının Rus-Türk gözlem merkezinin konuşlandırılması için belirlenecek Azerbaycan topraklarındaki coğrafi koordinatlarla sınırlı olacağını ve merkezin Dağlık Karabağ'da çatışmaların yaşandığı bölgeye uzak bir noktada bulunacağını" söyledi.
Sergey Lavrov Dağlık Karabağ bölgesindeki durumun izlenmesi için kurulan Rus-Türk gözlem merkezine dair açıklamada bulundu. Lavrov merkezin İHA'lar ile uzaktan görev yapacağını belirterek Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ'a girmeyeceğini ifade etti.
Rus ve yabancı medya kuruluşlarının temsilcilerine açıklamada bulunan Lavrov, "Merkez, İHA'lar ve sahadaki özellikle de tüm temas hattındaki durumu tespit etme imkanı sunan diğer teknolojiler de dahil teknik objektif izleme araçlarını kullanarak uzaktan çalışacak ve hangi tarafın ateşkese uyduğunu, hangisinin ateşkesin ve tüm askeri faaliyetlerin koşullarını ihlal ettiğini belirleyecek" dedi.
UZAK BİR NOKTADA OLACAK
Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, Türk gözlemcilerin hareket alanının Rus-Türk gözlem merkezinin konuşlandırılması için belirlenecek Azerbaycan topraklarındaki coğrafi koordinatlarla sınırlı olacağını ve merkezin Dağlık Karabağ'da çatışmaların yaşandığı bölgeye uzak bir noktada bulunacağını belirtti.
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