Lavrov'dan AB'ye: O fikir toprağa gömüldü

28 Haziran 2021 Pazartesi, 11:28

Sputnik'in aktardığıan göre, Lavrov Kommersant’ın yayınladığı makalesinde, “Saldırgan Rusofik azınlık Avrupa Birliği’ndeki politikayı giderek daha sık belirliyor. Bu, 24-25 Haziran’da Brüksel’de gerçekleştirilen ve Rusya ile ilişkilere yönelik beklentilerin görüşüldüğü AB zirvesinde de doğrulandı. A. Merkel ve E. Macron’un V. V. Putin ile bir görüşme gerçekleştirilmesi fikri, daha doğmadan toprağa gömüldü” ifadelerini kullandı.

Lavrov’a göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 16 Haziran’daki Cenevre görüşmesinden hemen sonra AB ve NATO liderleri, Rusya’ya karşı yaklaşımlarında hiçbir şeyin değişmediğini, hatta Moskova ile ilişkilerin daha da kötüleşmesine hazır olduklarını açıklamakta gecikmedi.

Gözlemcilerin ABD’nin -Cenevre zirvesi gerçeğiyle- bu girişime sanki bir çeşit yeşil ışık yaktığını belirten Lavrov, ancak Baltık ülkeleri ve Polonyalıların, Berlin ve Paris’in bu ‘koordine edilmemiş’ girişimini engellediğini ifade etti.

Ülkelerinin bu girişiminin nedenlerini açıklamak üzere Fransa ve Almanya’nın Kiev büyükelçilerinin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını da ekleyen Lavrov şöyle devam etti:

"Brüksel’deki görüşmelerin neticesi Avrupa Komisyonu ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi’ne Moskova’ya karşı yeni yaptırımlar geliştirilmesi yönünde talimat verilmesi oldu. Henüz bunun için bir ‘günah’ belirtilmedi, sadece yedekte dursun diye. İsterlerse bir şeyler uydururlar."