Lavrov'dan Tacikistan vurgulu 'Pencşir Vadisi' açıklaması

02 Eylül 2021 Perşembe, 13:22

Rusya'nın Yekaterinburg kentini ziyaret eden Lavrov, Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan'da geçici hükümetin oluşturulması gerektiğini belirten Lavrov, "Bu konudaki müzakerelerde, ara bulucu rolü üstlenmeyi planlamıyoruz, bana kalsa, kimse planlamıyor. Herkes, Taliban ile etnik ve siyasi grup temsilcilerin anlaşmasından yanadır. Batı ülkeleri, Çin ve Orta Asya ülkeleri de bu yönde sinyaller gönderiyor" dedi.

Afganistan'ın Pencşir vilayetindeki duruma da değinen Lavrov, "Pencşir Vadisi’ndeki Afgan Tacikler, merkezi Taliban temsilciliği ile müzakereleri sürdürüyor. Burada, müttefikimiz olan Tacikistan'a büyük rol düşüyor" şeklinde konuştu.

Lavrov, söz konusu müzakerelerde bir sonuca varılacağı umudunu paylaştı.