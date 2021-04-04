Leicester Teknik Direktörü Rodgers, Çağlar'ın Covid-19'a yakalandığı açıkladı
Leicester City Teknik Direktörü Rodgers, milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün Covid-19'a yakalandığı duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Rodgers, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından yaptığı açıklamada, Çağlar'ın koronavirüs nedeniyle kadroda yer almadığını belirterek, "Şu anda kendisini iyi hissediyor. Ne zaman geri döneceğini görmek için süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kuzey İrlandalı teknik adam, Türkiye'de bulunan Çağlar'ın durumuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduklarını da kaydetti. Çağlar milli takımdaki 13. pozitif vaka oldu.
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