Lewis Hamilton: “Formula 1, milyarderler kulübü oldu”

20 Mayıs 2021 Perşembe, 20:38

Formula 1’de sezonun beşinci yarışı olan Monako GP öncesinde Lewis Hamilton, İspanyol AS gazetesine açıklamalarda bulundu. İngiliz birçok konuda açıklama yaparken Formula 1’de yer almanın zorlaştığını söyledi.

Hamilton “Yeni nesil pilotları nasıl buluyorsunuz? Sainz, Leclerc ve Norris…” sorusuna şu yanıtı verdi, “Düşündüğüm şeyin çok önemli olup olmadığını bilmiyorum. İyi mi yoksa kötü bir nesil mi olduğuna karar veremeyebilirim. Her zaman Formula 1’de bazı isimler öne çıktı. Nico Rosberg, Kubica, Fernando Alonso, Michael Schumacher. Her zaman böyle olacak.

Formula 1’in milyarderler kulübü haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz. İşçi sınıfı bir aileden kariyerime bugün başlasam bulunduğum yere gelmem imkansız olurdu. Çünkü diğer çocukların daha fazla parası olacaktı. Bunu değiştirmeliyiz ve herkesin erişebileceği bir spor haline getirmeye çalışmalıyız.

“FORMULA 1 İLK ÖNCELİĞİM DEĞİL”

Formula 1’de Black Lives Matter hareketine en çok destek veren isim olan Lewis Hamilton, Formula 1’in hayatındaki önceliği olmadığını söylerken ırkçılıkla mücadele etmenin hayatında çok daha önemli bir yeri olduğunu belirtti, “Spor benim hayatım, benim işim. Ancak önceliğim değil. Bu rekabet olmadan hiçbir şeyi yapamazdım.

İnsanlara yardım etmek ve kendimi eğitmek istiyorum. Bu, benim zamanımı alıyor. Tam da Formula 1’i, yönetenlerle nasıl daha iyi yapabileceğimizi, motor sporlarında çeşitliliği nasıl sağlayabileceğimiz konuştuğum gibi. Yarışta hâlâ en iyi olmam gerekiyor ve bu zamanımı alıyor. Yarışmak eğlenceli ve çocukluğumdan beri zevk aldığım şey bu. Diğeri ise bir sorun. Bununla mücadele ediyorum çünkü çözmesi kolay olmayacak.”



