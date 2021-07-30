Lewis Hamilton: "Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum"

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin "Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 15:04
Lewis Hamilton:
Abone Ol google-news

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'deki orman yangınları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hamilton, yaptığı paylaşımda "Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Lewis Hamilton'ın paylaşımı:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler