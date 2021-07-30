Lewis Hamilton: "Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum"

30 Temmuz 2021 Cuma, 15:04

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'deki orman yangınları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hamilton, yaptığı paylaşımda "Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Lewis Hamilton'ın paylaşımı: