Lewis Hamilton'dan veda sinyali! Türkiye'de şampiyon olup F1'i bırakabilir

02 Kasım 2020 Pazartesi, 14:40

Pazar günkü Emilia Romagna Grand Prix'sinde Mercedes ile 72. galibiyetini alan Hamilton, takımına da 7. kez üst üste marka şampiyonluğunu kazandırdı.

35 yaşındaki pilot, önceden de takımıyla yeni sözleşme görüşmeleri için acele etmeyeceğini, şimdilik sadece “formalite” olduğunu söylemişti.

WOLFF DA TAKIM PATRONLUĞU YAPMAYABİLİR

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff da seneye takımda olacağını fakat pozisyonunu değiştirmeyi düşündüğünü duyurdu.

Pazar günkü yarış sonrasında düzenlenen basın toplantısında Wolff’un planladığı değişikliğin kendisini nasıl etkileyeceği sorulduğunda, Britanyalı pilot şöyle cevap verdi:

"Seneye yarışmaya devam edecek miyim bilmiyorum bile. Dolayısıyla beni çok da ilgilendiren bir konu değil. Toto’yla derin mevzuları konuşuyoruz. Zihinsel olarak nerede olduğunun gayet farkındayım. Birbirimizle birçok şey paylaşıyoruz, birlikte ağır yük sırtlanıyoruz. Çok uzun süredir buradayım. Biraz geri çekilip aileye ve hayattaki diğer şeylere vakit ayırma ihtiyacını çok iyi anlıyorum."

Bu yıl Formula 1’deki 14. sezonunda yarışan Hamilton, sözlerine şöyle devam etti:

"Kasımdayız, Noel’e az kaldı. Gayet iyi ve güçlü hissediyorum. Birkaç ay daha yarışmaya devam edebileceğimi düşünüyorum. Aklımda öncelik verdiğim birkaç konu var. Seneye de devam etmek isterim ama tabii ki bunun garantisi yok. F1’den sonraki yaşamımla ilgili beni heyecanlandıran şeyler var. Zamanla belli olacak her şey."

Wolff da şu anki durumda Hamilton'ın yarışmaya devam edip etmeyeceğinin kesin olmadığını söyledi.

Ancak duruma iyimser baktığını belirten Mercedes takım patronu, şunları söyledi:

Siz de 70’lerdeki Niki Lauda gibi bir sabah kalkıp ‘Ben bu işten zevk almıyorum artık’ diyebilirsiniz. Herkesin başına gelebilir. Fakat biz bu yolculuğa devam etmek istiyoruz. Bırakmak niyetinde değiliz.

Hamilton, takımıyla her zaman üç senelik kontratlar imzalamış, en son anlaşmasıysa 2017'de yapılmıştı.

Britanyalı pilot, F1 efsanesi Schumacher’in 91 serilik birincilik rekorunu 25 Ekim'de Portekiz Grand Prix'indeki zaferiyle kırmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe, Guardian