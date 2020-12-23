LG ve MAGNA ortaklık anlaşması yapıyor

23 Aralık 2020 Çarşamba, 15:22

LG Electronics ("LG") ve Magna International Inc. ("Magna"), araç elektrifikasyonuna doğru büyüyen küresel geçişi desteklemek amacıyla, e-motorlar, invertörler, araç üstü şarj cihazları ve bazı otomobil üreticileri için ilgili e-sürücü sistemleri üretmek üzere ortak girişimde (JV) bulunduğunu duyurdu.

Geçici olarak LG Magna e-Powertrain olarak adlandırılan yeni şirket her iki ortağın da elektrikli güç aktarma sistemleri pazarındaki büyümesini hızlandıracak.

Ortak girişim hakkında şu bilgilendirme yapıldı:

Ortak girişim, iki şirketin mevcut teknolojileri, mühendislik yeteneklerini ve küresel ayak izlerini kullanarak elektrikli güç aktarım sistemi alanındaki ürün gamını büyütmeye devam etmesini sağlıyor. E-motorlar, invertörler ve elektrikli tahrik sistemleri pazarının 2030’a kadar önemli bir büyüme göstermesi bekleniyor. Ortak girişim, dünya standartlarında bir portföy ile bu hızlı büyüyen küresel pazarı hedefliyor.

LG, özellikle Chevrolet Bolt EV ve Jaguar I-PACE için elektrikli araç bileşenlerinin geliştirilmesinde deneyim sahibi. LG, işbirliği kapsamında Magna’nın elektrifikasyon bileşenlerini pazara sunma süresini ve üretim ölçeğini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Magna'nın bu girişime getirdiği yetkinlik olarak ise; yazılım ve sistem entegrasyonu işaret ediliyor. Bu ortak girişim, müşterilerin tüm elektrikli güç aktarma organlarının entegrasyonuna kadar güvenilir bileşenlerden oluşan bir portföyden seçim yapmasına olanak tanıyacak.

HEDEFLERİ YÖNETİCİLER ANLATTI

Magna Başkanı ve Gelecekteki CEO’su Swamy Kotagiri “Bu ortaklık, elektrifikasyonun ön saflarında olma ve otomobil üreticilerini çeşitli ve birinci sınıf bir portföyle destekleme stratejimizle tamamen uyum sağlıyor. Güçlerimizi birleştirerek, yatırım verimliliği ve pazara giriş hızı kazanmayı umuyor ve aynı zamanda elektrikli aktarma sistemleri pazarındaki ivmeden yararlanmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

LG Electronics Otomabil Malzemeleri Şirketi'nin Başkanı Dr. Kim Jin-yong ise “Üreticilerin bu alandaki liderlik pozisyonlarını sürdürmek için yıkıcı olmaları gerekiyor. LG, bu anlaşma sayesinde devasa potansiyele sahip bir büyüme fırsatı olan otomotiv bileşenleri işinde yeni bir aşamaya giriyor. Şirket içi yeteneklerimizle Magna'nın deneyimi ve kapsamlı geçmişinin birleşiminin, EV güç aktarım alanını tek başımıza ilerlemekten daha hızlı dönüştüreceğine inanıyoruz” dedi.

Ortak girişim, Birleşik Devletler, Güney Kore ve Çin'deki LG lokasyonlarında bulunan 1.000'den fazla çalışanı kapsayacak.

İşlemin, LG hissedar onayının alınması ve gerekli tüm düzenleyici onaylar dahil olmak üzere bir dizi koşula tabi olarak Temmuz 2021'de tamamlanması bekleniyor.