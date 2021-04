LGBTİ+ aktivisti Havin Özcan, üzerlerindeki baskıyı anlattı: Ölüm tehditleri alıyorum

19 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı kararıyla AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmasının ardından Boğaziçili akademisyenler ve öğrenciler bir direniş başlattı. Bu direnişe katılan LGBTİ+ aktivisti Havin Özcan (20), yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Özcan, protestolara katıldığı için birkaç kez gözaltına alındığını ve gözaltılar esnasında sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldığını iddia ederek, “Boğaziçi protestolarının başladığı ilk gün oradaydım ve ertesi gün kaldığım öğrenci evine polisler, uzun namlulu silahlarla baskın düzenledi. Polisler, hastanede sözlü olarak tacizde bulundu. Ölümle tehdit etti” dedi. Tacizin nezarethanede de devam ettiğini söyleyen Özcan, “Ters kelepçeli haldeyken ise cinsel tacize maruz kaldım. Direnmeme rağmen çıplak aramaya maruz kaldım” diye konuştu.

‘NEFRET SÖYLEMİYLE DIŞLANIYORUZ’

Siyasetçilerin “LGBTİ+ bireylerin aile yapısını bozacağına” ilişkin nefret söylemleri nedeniyle toplumdan dışlandıklarını anlatan Özcan, “Aylardır iş arıyorum ancak cinsel yönelimim gerekçe gösterilerek işe alınmıyorum. İş bulamadığı için zorunlu seks işçisi olan birçok arkadaşım var. Eğer ailem yanımda olsaydı şu ankinden daha çok kendimi özgüvenli ve güçlü hissederdim. Aileler tarafından öldürülen ve intihara sürüklenen birçok LGBTİ+ bireyler var. Demokratik üniversitelerde kendimizi var etme çabasına girdiğimizde ise kayyım rektörlerle karşı karşıya geliyoruz” ifadelerini kullandı. İktidarın, kendisinden olmayan herkesi “terörist” ilan ettiğini anımsatan Özcan şunları anlattı: “Yürürken bile gözaltına alındım ve 4 kez yurtdışı yasağı kondu. Bir aktivistin kendinden başka insanlara yardımcı olabilmesi için önce kendi can güvenliğini sağlayabilmiş olması gerekiyor. Şu an psikolojik olarak iyi bir yerde değilim ve can güvenliğim de yok. Ancak bu benim mücadele etmekten vazgeçeceğim anlamına gelmez. İktidar, LGBTİ+ bireylere hak vermeyecek, haklarımızı bizler mücadele ederek alacağız.”

‘ENSEST İLİŞKİLERE VE KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARIN EVLENDİRİLMESİNE KARŞIYIZ’

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türkiye’nin bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nde çekilmesinde LGBTİ+ bireylerin “bahane” olarak kullanıldığına dikkat çeken Özcan, “Gerekçe olarak da aile yapısını bozduğumuzu söylediler. Bizler yozlaşmış aile kavramını bozuyoruz. Ensest ilişkilere ve küçük kız çocukların evlendirilmesine karşıyız. Çünkü bizler bu aile kavramlarının içinde yokuz. LGBTİ+ bireylerin mücadelesi aslında bu faşist egemen diktatörlüğünde işleyen çarkına çomak sokan bir harekettir” diye konuştu.