Libya Ulusal Petrol Şirketi: Rus paralı askerler üretimi engellemek için petrol sahasına girdi
Libya Ulusal Petrol Şirketi Cuma günü yayınladığı açıklamada, Rus paralı askerlerin bir araç konvoyuyla Sharara petrol sahasına girerek üretimi engelleme girişiminde bulunduklarını duyurdu.
Trablus merkezli Libya petrol otoritesi yayınladığı bir açıklamayla, aralarında Rus paralı askerlerin de bulunduğu bir grup lejyonerin, Perşembe günü Sharara petrol sahasına gelerek üretimi durdurma girişiminde bulunduklarını bildirdi. Açıklamada kurumun, yabancı ülkelerin, petrol üretiminin yeniden başlamasını önleme girişimlerine tamamen karşı olduğu belirtildi.
Reuters'ın haberine göre, Libya Ulusal Petrol Şirketi başkanı Mustafa Sanalla yayınladığı bildiride, "Bazı ülkeler, bir taraftan petrol üretimini engelleyen güçleri destekliyor, diğer taraftan da iki yüzlü bir şekilde üretimin durmasından duydukları üzüntüyü dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.
Sharara petrol sahası
Sharara petrol sahasının konumu
TRABLUS PETROL SATIŞINDA TEK OTORİTE
Libya'daki petrol sahaları, ağırlıklı olarak isyancı Hafter güçlerinin kontrolünde bulunan doğu bölgelerinde yer alırken, uluslararası anlaşmalar, Libya petrolünün yalnızca Trablus merkezli Libya Ulusal Petrol Şirketi tarafından satılabileceğini söylüyor.
Libya ekonomisinin ana kalemi konumunda olan petrol üretimi, Ocak ayında ülkenin doğusunda kontrolü elinde bulunduran Hafter güçleri tarafından durduruldu.
Libya Hükümeti ise isyancı güçlere yönelik başarılı harekatların ardından bu ay Sharara ve El-Feel'deki petrol sahalarında üretime yeniden başlama girişiminde bulundu.
Video Haberler
- 'Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz'
- Canlı yayında polisle maske tartışması!
- CNN Türk spikeri canlı yayında işi bıraktığı açıkladı
- Peş peşe feci kazalar! 9 ölü ve yaralılar var...
- Ekonomik değeri yüksek! İskenderun'da ilk kez görüldü
- AVM'de kavga! Küfür etti, yumrukların hedefi oldu
- Kılıçdaroğlu anket açıkladı! İşte o oranlar
- İmamoğlu gönülleri fethetmeye çağırdı! İşte o video
- Uyarılarda bulundu! Binlerce telefon her an kapanabilir
- İlk kez yayınlandı! Bir Demet Tiyatro’nun çekim hataları