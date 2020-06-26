Libya Ulusal Petrol Şirketi: Rus paralı askerler üretimi engellemek için petrol sahasına girdi

26 Haziran 2020 Cuma, 17:27

Trablus merkezli Libya petrol otoritesi yayınladığı bir açıklamayla, aralarında Rus paralı askerlerin de bulunduğu bir grup lejyonerin, Perşembe günü Sharara petrol sahasına gelerek üretimi durdurma girişiminde bulunduklarını bildirdi. Açıklamada kurumun, yabancı ülkelerin, petrol üretiminin yeniden başlamasını önleme girişimlerine tamamen karşı olduğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, Libya Ulusal Petrol Şirketi başkanı Mustafa Sanalla yayınladığı bildiride, "Bazı ülkeler, bir taraftan petrol üretimini engelleyen güçleri destekliyor, diğer taraftan da iki yüzlü bir şekilde üretimin durmasından duydukları üzüntüyü dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Sharara petrol sahası



Sharara petrol sahasının konumu



TRABLUS PETROL SATIŞINDA TEK OTORİTE

Libya'daki petrol sahaları, ağırlıklı olarak isyancı Hafter güçlerinin kontrolünde bulunan doğu bölgelerinde yer alırken, uluslararası anlaşmalar, Libya petrolünün yalnızca Trablus merkezli Libya Ulusal Petrol Şirketi tarafından satılabileceğini söylüyor.

Libya ekonomisinin ana kalemi konumunda olan petrol üretimi, Ocak ayında ülkenin doğusunda kontrolü elinde bulunduran Hafter güçleri tarafından durduruldu.

Libya Hükümeti ise isyancı güçlere yönelik başarılı harekatların ardından bu ay Sharara ve El-Feel'deki petrol sahalarında üretime yeniden başlama girişiminde bulundu.