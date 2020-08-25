Libya’da bir asker şehit oldu!

25 Ağustos 2020 Salı, 23:08

MSB, Libya Trablus'ta görevi esnasında rahatsızlanan bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Şehit olan askerin Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz olduğu açıklandı.

MSB’nin açıklamasında, ''Trablus/Libya’da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur'' denildi.