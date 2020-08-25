Libya’da bir asker şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya’da bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
MSB, Libya Trablus'ta görevi esnasında rahatsızlanan bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Şehit olan askerin Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz olduğu açıklandı.
MSB’nin açıklamasında, ''Trablus/Libya’da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur'' denildi.
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