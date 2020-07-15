Libya’da Tobruk cephesinden ‘Türkiye’ye karşı askeri müdahale’ tehdidi geldi

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Libya’daki nüfuz ve enerji mücadelesi ateşkes çağrılarına rağmen derinleşiyor. Ülkenin doğusunu elinde bulunduran, General Halife Hafter’i destekleyen Tobruk Temsilciler Meclisi’nden, komşu Mısır’a “Türkiye’ye karşı doğrudan askeri müdahale” çağrısı yükseldi.

Reuters’ın haberine göre Akile Salih’in başkanlığındaki Temsilciler Meclisi’nden yapılan açıklamada, “Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır’ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız” denildi. Açıklamada ayrıca Türkiye hedef alınarak “Kardeş iki ülke olan Libya ve Mısır, Libya’da işgalci güçlere karşı ulusal güvenliği korumak adına ortak hareket edebilir. Türkiye’nin işgalci tutumu Libya ve komşu ülke Mısır için büyük tehlike arz etmektedir” iddiası yer aldı.

SİRTE RESTLEŞMESİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin geçen ay Türkiye’nin Libya’daki faaliyetleri sonrası Mısır’ın ulusal güvenliğini gerekçe göstererek Libya’ya kara harekâtı düzenleyebilecekleri yönündeki çıkışı dikkat çekmişti. Sisi, Türkiye’nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Uzlaşı Hükümeti’ne (UUH) bağlı güçlerin Sirte kentine saldırması durumunda Mısır’ın doğrudan çatışmaya girebileceğini söyleyerek “kırmızı çizgi uyarısında” bulunmuştu. Mısır ordusu geçen cumartesi günü Libya sınırı yakınlarında askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Kahire’nin, Türkiye’nin Libya’ya askeri desteğini kendisine yönelik “ulusal güvenlik meselesi” olarak gördüğü çıkışları daha önce gündeme yansımıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan UUH’nin ateşkes için önşartının Hafter güçlerinin 2015’teki konumlarına dönmesi olduğunu söylemişti. UUH’nin, Hafter cephesinin stratejik liman kenti Sirte’den ve askeri üsse ev sahipliği yapan Cufra’dan çekilmemesi durumunda bu bölgelere operasyon başlatmakta kararlı olduğunu dile getirmişti.

3 ÇOCUK YARALANDI

Öte yandan AA’nın haberine göre, Hafter güçlerinin çekilmeden önce başkent Trablus’un güneyine yerleştirdiği mayınlardan birinin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, önceki gün yaptığı basın toplantısında son dönemde Trablus’taki patlayıcılar ve mayınlar nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 96 kişinin yaralandığını söylemişti.