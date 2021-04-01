Lider Beşiktaş'ta Aboubakar krizi; ya oynamazsa!
BEşiktaş'ta Cenk Tosun koronavirüs, Aboubakar sakat, gözler Larin'de!
Süper Lig lideri Beşiktaş, pazar günkü Kasımpaşa maçı öncesi forvet krizi yaşıyor.. Bu zorlu maç öncesi siyah beyazlılar hücum hattında büyük sıkıntı yaşıyor. Cenk Tosun'dan sonra bir kötü haber de Vincent Aboubakar'dan geldi.
MİLLİ MAÇTA!
2022 Dünya Kupası Afrika elemelerine giden Kamerunlu futbolcunun kasığından sorun yaşadığı öğrenildi. Son olarak Ruanda maçında 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu yoğun ağrı hissetti. Oyuncunun kasık bölgesinde bir yırtık olmasından endişe ediliyor.
SON KONTROL BUGÜN
Bugün (Perşembe) öğlen saatlerinde İstanbul'a dönecek olan futbolcunun detaylı tetkiklerinden sonra durumu netleşecek. 25 maçta 15 gol atıp 5 de asiste imza koyan Aboubakar'ın oynayamaması halinde teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında Cyle Larin'i en uç bölgede oynatacak
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