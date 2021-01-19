Lider Beşiktaş'ta yüzler gülüyor
Süper Lig’in 20. haftasında Karagümrük ile Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Başkan Ahmet Nur Çebi, Ümraniye’deki antrenmanı takip etti.
Galatasaray derbisini 2-0 kazanarak liderliğini sürdüren Beşiktaş, perşembe günü Olimpiyat Stadı’nda Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışmayı Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti. Sahada yapılan ısınma koşularıyla başlayan çalışma, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile sürdü. Pas, 5’e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapılan antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından kampa girecek.
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