Lider UEFA tartışmalarına kulağını tıkadı!
Trabzonspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00’de yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.
Çimşir, UEFA'nın verdiği cezanın motivasyonlarını bozmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
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