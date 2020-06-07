Lider UEFA tartışmalarına kulağını tıkadı!

07 Haziran 2020 Pazar, 21:32

Trabzonspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00’de yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.

Çimşir, UEFA'nın verdiği cezanın motivasyonlarını bozmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.