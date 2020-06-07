Lider UEFA tartışmalarına kulağını tıkadı!

Trabzonspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti

DHA
07 Haziran 2020 Pazar, 21:32
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Trabzonspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00’de yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.

Çimşir, UEFA'nın verdiği cezanın motivasyonlarını bozmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.


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