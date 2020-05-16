Ligler başlıyor, ekran başına!

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:15

Koronavirüs salgını nedeniyle duran Avrupa futbolu, normalleşme adımları çerçevesinde uzun süre sonra ilk kez santraya gidiyor. Beş büyük lig arasında geri dönüş yapan ilk ülke Almanya'da, Bundesliga 26. hafta maçlarıyla, seyircisiz olarak bugün başlıyor. 16.30'da beş, 19.30'da ise bir karşılaşma oynanacak. Günün kritik maçı Ruhr derbisi. Borussia Dortmund, ezeli rakibi Schalke 04'ü konuk edecek. Bu karşılaşmayı Türk asıllı hakem Deniz Aytekin yönetecek.

Suat Serdar ilk 11'de yer alırken milli yıldızımız Ozan Kabak, sakatlığı geçmesine karşın kadroda yok. Türkiye'nin gözü de 65 gün sonra ilk maçların oynanacağı Bundesliga'da olacak. TFF, Kulüpler ve Bilim Kurulu, Almanya'daki futbolun nasıl geri döndüğünü yakından izleyecek. Türkiye'deki futbol liglerinin 12 Haziran'da geri dönmesini planlayan federasyon, Almanya'nın izlediği politikaları ve yaşadıklarını takip edecek. Almanya'nın tecrübeleri bize de ışık tutacak.