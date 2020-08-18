Ligue 1'de açılış maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Fransa Ligue 1'de 21 Ağustos Cuma günü oynanacak yeni sezonun açılış maçı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Fransa Ligue 1'de 21 Ağustos Cuma günü oynanacak yeni sezonun açılış maçı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Ligue 1'de yeni sezon öncesi koronavirüs şoku yaşanıyor. Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre; Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış karşılaşması, Marsilya ekibindeki 3 kişinin koronavirüs testlerinin negatif çıkması sonucu ertelendi. Karşılaşmanın sağlık koşullarına göre 16 veya 17 Eylül'de oynanacağı bildirildi.
Bu gelişmenin ardından Ligue 1'de yeni sezon 22 Ağustos Cumartesi günü Bordeaux-Nantes karşılaşması ile başlayacak.
Video Haberler
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!