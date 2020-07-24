Lille’den Türk oyunculara kanca! Hedefteki isim bu sefer genç oyuncu…
Fransız ekibi son dönemde yaptığı transferlerde Türk oyuncu pazarına yöneldi. Lille, son 2 senede tam 4 Türk futbolcuyu kadrosuna kattı.
Fransa’nın Lille kulübü, son 2 yılda yapmış olduğu transferlerde Türk oyunculara yöneldi. İlk olarak İstanbulspor forması giyen Zeki Çelik’i 2,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Fransız kulüp, daha sonra Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı’yı 17,5 milyon avro vererek kadrosuna katmıştı.
HEDEFTEKİ İSİM MUSTAFA KAPI
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın ardından Burak Yılmaz ile anlaşma aşamasına gelen Lille, şimdi de gözünü başka bir Türk futbolcuya dikti. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun sosyal medya hesabından, Burak Yılmaz’ın Lille ile 2022’ye kadar anlaştığını belirterek, “Burak Yılmaz, Napoli'ye transfer olan Victor Osimhen'in yerini alacak. Lille ayrıca Galatasaray'dan Mustafa Kapı ile imza atmak için yakın temaslarda bulunuyor” paylaşımını yaptı.
Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Kapı, Galatasaray’ın sözleşme yenileme teklifine sıcak bakmadığı için kadro dışı bırakılmıştı. Lille'in Mustafa Kapı ile anlaşması durumunda Galatasaray'a yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor.
Fransız kulübü, Zeki Çelik’in transferinden sonra Barcelona ve Valencia altyapısında yetişen Fransa doğumlu 18 yaşındaki Ferhat Çoğalan’ı da kadrosuna katmıştı. Genç futbolcu, on numara ve sol kanat bölgesinde oynayabiliyor.
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