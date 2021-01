LinkedIn'e göre şirketlerin aradığı özellikler neler?

03 Ocak 2021 Pazar, 11:00

2020 yılında verilen ilanlara göre oluşturulan yeni rapora göre şirketlerin aradığı özellikler, genel olarak önceki yıllar ile benzerlik gösteriyor. Ancak değişen dönem şartları nedeniyle pek çok yeni özellik de listeye eklenmiş durumda.

İşte LinkedIn'e göre şirketlerin aradığı özellikler...



Sosyal özellikler

Yaratıcılık: Sorunlara ve taleplere alışılmadık çözümler bulmalısınız

Yaratıcılık, son yıllarda en çok aranan ve önümüzdeki uzun yıllar boyunca da aranacak olan bir çalışan özelliği olarak görülüyor. Şirketler tarafından istenen yaratıcılık, oluşabilecek sorunlara ya da farklı isteklere alışılmadık çözümler bulmaktır. Tüm sektörlerde geçerli ve aranılan yaratıcılık özelliği, güçlü bir kariyer için en önemli özelliklerden biri olarak kabul ediliyor.

İkna kabiliyeti: Özgüven ve mantıklı düşüncelerin sentezi

İkna kabiliyetine sahip olup olmadığınız zaten ilk olarak insan kaynakları ile yapılan iş görüşmesinde ortaya çıkıyor. Eğer İK uzmanını bu işe uygun olduğunuza dair ikna edebilirseniz, ilk olumlu notunuzu alıyorsunuz. Eğer bir işi yaparken kendinize olan güveni düşüncelerinizde belirtir, savunduğunuz stratejilerin ardında, mantıklı nedenlerle durursanız ikna kabiliyetinizi kanıtlamanız mümkün.Ekip içi uyumlu çalışma: Başarılı işler sadece bir kişiye ait değildir

Özellikle çok sayıda çalışana sahip şirketlerde hiçbir proje tek kişi tarafından yürütülmez. Her zaman farklı alanlarda uzman kişilerden oluşan bir ekip oluşturulur. Şirketler, ekip içi çalışmalarda her zaman uyum gösterecek, gerektiğinde lider konumuna geçebilecek ve oluşabilecek sorunlarda her an ekip ile birlikte olabilecek bir çalışan isterler.

Değişime uyum sağlama: Eskiden iyi ve geçerli olan bir şey, bugün en kötü seçenek haline gelebilir

Hangi sektörde çalışıyor olursanız olun, beklenmedik değişimlere açık olmalısınız. Örneğin, 2020 yılında bir anda hayatımıza giren pandemi nedeniyle tüm şirketler büyük bir değişim içine girdiler. Bu değişimde çalışma temposunu bozmayanlar hatta kendini var olan duruma uyarlayarak daha verimli olanlar kazandı diyebiliriz.

Duygusal zeka:

Duygusal zeka, ilk kez 2020 yılında şirketlerin aradığı özellikler listesinde üst sıralara çıkan bir özellik. Bunun anlamı; şirketler yalnızca motomot işini yapan çalışanlar yerine, empati kurabilen insanlar arıyor demek oluyor. Duygusal zeka gelişimi tamamen kişinin elinde olduğu için bu yönünüzü geliştirerek güçlü bir kariyer için önemli bir adım atabilirsiniz.

Teknik özellikler

Blockchain bilgisi: Günümüz teknoloji şirketlerinin yeni girişim alanı

Blochain (blok zinciri) genelde kripto paralar ile bilinen bir teknoloji olsa da aslında, siber güvenlik alanı başta olmak üzere pek çok bilişim teknolojisinin tabanını oluşturmaya başladı. Üstelik blok zincirini tanımak ve bilmek için sadece şirketlerin teknik görevlerine başvurmanıza gerek yok. Bugün, bir bankanın üst düzey iletişim çalışanları bile, blok zinciri konusunda bilgi sahibi olmak zorundalar ki şirketlerinin tasarladıkları ürünler hakkında doğru bilgiler verip, şirketlerini yönlendirebilsinler.

Bulut bilişim bilgisi:

Günümüz dünyasında artık bulut bilişim sistemlerinin sözü geçiyor. Yani her şey dijital dünya üzerinde geliştiriliyor, depolanıyor ve paylaşılıyor. Neredeyse tüm beyaz yaka iş sektörleri için bu durumdan söz edebiliriz. Bulut bilişim sistemlerine hakim bir çalışan, bugün olduğu gibi gelecek uzun yıllar boyunca da artı bir değere sahip olacaktır.

Analitik akıl yürütme:

Analitik akıl yürütme kavramını puzzle yapmak gibi düşünebiliriz. Elinizde tüm veriler yani puzzle parçaları var ancak bütüne ulaşabilenler yalnızca büyük resmi görebilenler oluyor. Analitik akıl yürütme becerisine sahip kişiler, ellerindeki verileri en iyi şekilde değerlendirerek sonuç odaklı alternatif yollar üretebilen kişilerdir.

Yapay zeka bilgisi:

Yakında buralar hep yapay zeka olacak. Bu nedenle yapay zeka bilgisi son derece önemli. Yapay zekanın makine öğrenimini ve doğal dil işleme gücünü en doğru şekilde besleyecek çalışanlar, yapay zekanın daha yenilikçi, daha kişiselleştirilmiş ürünler ortaya koymasını sağlayacaklar ve şirketlerin biricik değerler üretmesine katkıda bulunacaklardır.

UX tasarım bilgisi:

UX tasarım, kullanıcı deneyimi tasarımı olarak değerlendirilebilir. UX tasarımcılar; kullanıcılar bir platforma girdiği zaman orada zamanın nasıl geçtiğini anlamasınlar, aradıklarını hemen bulabilsinler ve vakit kaybetmesinler diye özel arayüz tasarımlarına imza atarlar. UX tasarım bilgisi ile daha insan merkezli ürünler ortaya konabilir.

İş analiz becerisi:

Profesyonel dünyanın olmazsa olmaz özelliklerinden biri, iş analizi becerisidir. Hangi sektörde çalışıyor olursanız olun, bir sonraki adımınıza karar vermek için başarılı bir iş analizi yapmanız mutlaka gerekli. İş analiz becerisi, profesyonel dünyadaki en zorlu özelliklerden biri olarak kabul ediliyor.

Satış ortaklığı pazarlama bilgisi:

Affiliate marketing, satış ortaklığı pazarlaması olarak dilimize çevirebileceğimiz bu pazarlama türü oldukça yeni bir kavram. Bu pazarlama türü, sosyal medya platformları ile ortaya çıkmıştır ve müşteri ile şirketi manevi ortak yapmak üzerine oluşturulmuştur. İlerleyen aşamalarda şirket ile müşteri arasında başarılı bir maddi ortaklıktan da söz edilebilir.

Satış becerisi:

Her şirket, hangi sektörde üretim yapıyor olursa olsun mutlaka iyi bir satış elemanına ihtiyaç duyar. Yalnızca klasik satış elemanlığından söz etmiyoruz. Projenin müşteriye sunulması, yeni bir mobil uygulamanın tanıtılması, iş arkadaşlarının projede desteklenmesi ve daha nice farklı konuda güçlü bir satış becerisi, çalışanı bir adım öne geçirecektir.

Bilimsel hesaplama becerisi:

Bilimsel hesaplama becerisine sahip olması beklenenler; veri bilimi uzmanları, mühendisler ve yazılım mimarlarıdır. Özellikle yapay zeka sistemlerinde makine öğrenimi modelleri geliştirebilmek için bilimsel hesaplama becerisi olmazsa olmaz bir özelliktir. Büyük veri kümelerine istatiksel ve analitik yaklaşımlar yapan çalışanlara şirketlerin her zaman ihtiyacı vardır.

Video prodüksiyon bilgisi:

Sanıyoruz şirketler artık her çalışanın en azından şirketin sosyal medya hesabına videolu kutlama paylaşımı yükleyecek kadar video prodüksiyon bilgisi olmasını istiyorlar. Elbete bu bilginin aranan bir özellik olmasının en büyük nedeni sosyal medya platformları. Ajanslar ile anlaşmak yerine, video prodüksiyon bilgisi olan bir çalışanın sosyal medya için içerik hazırlaması bekleniyor.

LinkedIn’e göre 2020 yılında şirketlerin aradığı özellikler, genel olarak önceki yıllar ile benzerlik gösterse bile değişen şartlara uygun özellikler de ekleniyor. Önümüzdeki yıllarda şirketlerin çalışanlarda olmasını beklediği özellikler nasıl olacak, tahmin etmek her zaman mümkün olmuyor.

Kaynak: webtekno.com