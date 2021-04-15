Lionel Messi'den Güney Amerika'daki futbolculara aşı desteği
Bu yaz yapılacak Copa America öncesinde futbolcuların aşılanması için Lionel Messi'nin Güney Amerika'ya aşı gönderilmesinde aracı olduğu belirtildi.
Barcelona’nın yıldız ismi Lionel Messi’nin Güney Amerika’daki futbolculara 50 bin doz aşı gönderilmesine yardımcı olduğu ifade edildi. Guardian’da yer alan haberde, bu yıl 13 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Copa America öncesinde tüm oyucuların aşılanabilmesi için Messi’nin Çinli ilaç firması Sinovac için 3 adet imzalı forma gönderdiği kaydedildi.
CONMEBOL’DAN TEŞEKKÜR
Güney Amerika Futbol Federeasyonu (CONMEBOL) yöneticisi Gonzalo Belloso, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda imzalı formalın fotoğraflarını paylaşarak Messi’ye teşekkür ederken 50 bin doz aşının CONMEBOL’a gönderildiğini belirtti.
URUGUAY’DAN TEPKİ
Uruguay Başkanı Luis Lacelle Pou’nun anlaşmaya aracılık yaptığı ifade edilirken Canelones’in Belediye Başkanı Yamandu Orsi, Pou’ya eleştirilerde bulundu. Orsi, “CONMEBOL ile Copa America için aşı konusunda yapılan iş birliği Canelones için de yapılabilir.” ifadelerini kullandı.
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