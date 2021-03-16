Lisede vaka tespit edildi: Eğitime ara verildi
Trabzon'da bir lisede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine eğitime ara verildi. Liseye ait pansiyon ise karantinaya alındı.
Trabzon'da bir lisede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine eğitime ara verildi. Liseye ait pansiyon ise karantinaya alındı.
Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Bostancı Mahallesi’ndeki Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, bazı öğrencilerde Covid-19 belirtileri görülmesi üzerine, eğitime ara verildi. Liseye ait öğrencilerin kaldığı pansiyon ise karantinaya alındı.
Ortahisar Kaymakamlığı'dan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla okulda yüz yüz eğitim durdurularak sınavlara da ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- Canlı yayında çocuğunu taciz eden baba gözaltına alındı
- Erdoğan'ın koruma polisi yaşamına son verdi
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- İçişleri'nden 81 ile genelge: Yarın gün boyu sürecek
- Korumanın intiharında CHP'den 'Soylu' tepkisi
- Demirtaş AİHM kararını hatırlattı, 'reddi hakim’ istedi
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- Ümit Özdağ, yeni partisini ve yol arkadaşlarını açıkladı
- Sahte Elon Musk hesabı yüzünden 560 bin dolar kaybetti
- İkinci el araç alacaklar kötü haber