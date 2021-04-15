Liverpool - Real Madrid maçı sonrası Ozan Kabak'a eleştiriler

15 Nisan 2021 Perşembe, 10:22

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Real Madrid'i Anfield'de de mağlup etmeyi başaramayan Liverpool'un Devler Ligi rüyası sona erdi.

Kupayı en çok kazanan takıma boyun eğen Jürgen Klopp'un öğrencileri böylece gelecek yıl da Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için gözünü Premier Lig'in kalan haftalarına çevirdi.

İLK 4 YARIŞI

Ligde bitime yedi hafta kala lider Manchester City'nin 22 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluk yarına çok erken havlu atan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne girmesini sağlayacak ilk dört sıranın da gerisinde yer alıyor.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın takımı dördüncü sıra için Leicester, West Ham ve Chelsea ile çekişiyor.

SEZON KUPASIZ BİTECEK

Bu sezon takımda yaşanan sakatlıkların da etkisiyle adeta tepetaklak giden ve sezonu kupasız tamamlamayı garantileyen Jürgen Klopp'un takımı geçtiğimiz sezonki üst düzey performansının çok uzağında kaldı.

Liverpool'un bu adeta serbest düşüşünde devre arasında Schalke 04'ten yapılan Ozan transferi de çözüm olmadı.

İSTATİSTİK

Real Madrid karşısında maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak 60 dakika sahada kaldığı maçta 60'ta yerini Diogo Jota'ya bıraktı.

Maç boyunca girdiği beş ikili mücadeleden üçünü kazanan Ozan, üç hava topundan ikisini kazandığı karşılaşmada, bir Real Madrid atağını uzaklaştırmayı başardı.

Ozan maçı yüzde 84'lük pas isabetiyle tamamladı.

OZAN ETKİLİ OYNADI

Thisisanfield adlı taraftar platformu Ozan'ın performansını 10 üzerinden yedi puanla değerlendirdi. Ozan'ın vücudunu oldukça iyi kullandığı belirtilirken, bu şekilde birçok pozisyonda kendisine avantaj sağladığı vurgulandı.

"HARİKA BİR SAVUNMACI OLABİLİR"

Cbssports'ta yapılan maç değerlendirmesinde altı puan alan Ozan'ın önümüzdeki yıllarda çok iyi bir savunmacı olabilecek potansiyele sahip olduğu belirtildi.

Ozan'ın her maçta potansiyeline dair işaretler verdiği ifade edilirken, oyundan erken alınması taktiksel bir hamle olarak nitelendirildi.

TAKTİKSEL HAMLE İÇİN ÇIKTI

Footballcritic'in maç sonu değerlendirmesinde 6.8 puan alan Ozan, Jürgen Klopp'un oyundan aldığı oyuncular içerisinde en yüksek puanı alan oyuncu oldu.

Ozan'ın iyi oynadığı bir karşılaşmada 90 dakikayı tamamlayaması, yapılan değişikliğin performans odaklı olmaktan ziyade taktiksel bir hamle olduğu şeklinde yorumlandı.

"OZAN GÜVEN VERMİYOR"

İtalyan basınından La Gazzetta dello Spor da karşılaşmayı değerlendiren basın kuruluşlarından biri olarak yer alırken, Ozan'ın performansına 5.5 puan verdi.

Gazetenin değerlendirmesinde Ozan'ın savunmada takım arkadaşlarına güven vermekten uzak bir görüntü sergilediği belirtildi.