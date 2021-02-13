Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp Türk yıldız için ne dedi?
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Leicester City ile yarın deplasmanda oynayacakları maç öncesi milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgili kulüp resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Leicester City ile yarın deplasmanda oynayacakları maç öncesi milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgili kulüp resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
"OZAN GENÇ BİR OYUNCU"
Klopp, "Ozan genç bir oyuncu. Bildiğiniz gibi ben o yaşlarda çok dah iyi bir futbolcu değildim. Fakat stadyumda seyirci olmasından keyif alırdım. En azından 200'den fazla olunca. Çünkü iki üç kişi olduğunda herkesin ne söylediğini duyabiliyorsunuz. Bu yüzden taraftar olsaydı bunu baskı olarak görmezdim. Ama ne demek istediğinizi anlıyorum.
"OZAN KABAK BİRÇOK KEZ KALABALIK TARAFTARLAR ÖNÜNDE OYNADI"
Karşılaşmada bir hata yaparsanız veya başka bir şey, tüm kalabalığın çıkardığı gürültüyü duyabilirsiniz. Bu hoş değil ama genç oyuncular içinde aynı zamanda tecrübe oluyor. Ozan Kabak birçok kez kalabalık taraftarlar önünde oynadı. Stuttgart'ta oynadı, Schalke'de oynadı. Bu yüzden kalabalık önünde oynamaya alışkın" diyerek sözlerini tamamladı.
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