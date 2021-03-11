Liverpool'a Şampiyonlar Ligi morali!
Liverpool, rövanşı da 2-0 alarak çeyrek finale adını yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Liverpool ile Leipzig karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Liverpool, rövanşı da 2-0 alarak çeyrek finale adını yazdırdı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Liverpool aradığı golleri buldu. 70. dakikada sağ çaprazda Jota’dan topu alan Salah, önündeki rakibini geçerek penaltı gerisinde sert bir vuruşla maçtaki ilk skoru kaydetti.
Golden 4 dakika sonra da Mane farkı ikiye çıkardı. Origi’nin sağdan ortasına kale sahası içinde dokunan Mane ağları sarstı. Mücadele 2-0 Liverpool lehine sonuçlanınca tur atlayan taraf da İngiliz ekibi oldu.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak ise Liverpool forması ile 90 dakika sahada mücadele etti.
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