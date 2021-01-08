Londra'da Covid-19 nedeniyle 'acil durum' ilan edildi
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hastanelerin kapasitelerinin aşılmasının önlenmesi için 'acil durum' ilan edildi.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını durdurmak için acil önlem alınmazsa gelecek birkaç hafta içinde hastanelerdeki yatakların tamamen dolacağını bildirdi.
Sputnik'de yer alan habere göre Han, Londra'daki durumun artık virüsün kontrolden çıkmasıyla kritik hale geldiğini vurgulayarak, "Her 30 Londralıdan birinde artık Covid-19 var. Hemen harekete geçmezsek Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin kapasitesi aşılabilir ve daha fazla insan ölebilir" dedi.
Han, nisan ayındaki salgının zirvesine göre hastanelerde yüzde 35 daha fazla hasta olduğunun altını çizerek, "Acil durum ilan ediyoruz çünkü bu virüsün kentimize yönelik tehdidi kriz noktasında" ifadelerini kullandı.
Londralıların büyük fedakarlıklar yapmayı sürdürdüğünü belirten Han, 'kesinlikle şart değilse evden çıkılmaması' uyarısında bulundu.
Acil durum, 'olağan işleyişin dışında ve can güvenliği, temel hizmetler, çevre veya ulusal güvenlik için ciddi zarar, hasar, aksaklık veya risk içeren durum' olarak tanımlanıyor. 5 Ocak'ta yeniden karantina ilan edilen ülkenin tamamında hastanelerin büyük bir baskı altında olduğu belirtiliyor. Virüsün daha hızlı yayılan bir türünün etkisi altındaki İngiltere'de dün 1162 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 78 bin 508'e çıkmıştı.
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