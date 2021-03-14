Londra'da Sarah Everard cinayetini protesto eden kadınlara polis müdahale etti

14 Mart 2021 Pazar, 09:12

Reuters

Polis memuru Wayne Couzens'in suçlandığı Sarah Everard cinayetini protesto etmek için bu akşam Londra'da bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti.

Emniyet güçlerinin Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle anma eylemine izin vermemesine rağmen yüzlerce kadın Londra'nın Clapham bölgesinde toplandı.

Polisin kalabalığa dağılın çağrısı yapmasının ardından çıkan arbedede konuşma yapan kadınlar polis tarafından engellendi.

Reuters

Polis, Twitter'da yaptığı paylaşımda eylemin Covid-19 salgını sebebiyle "güvensiz" olduğunu duyurdu ve kadınları evlerine dönmeye çağırdı.

Reuters

Ancak bazı kadın milletvekilleri polisin bu tavrını "beceriksizlik" olarak eleştirdi.

Gölge Kadın ve Eşitlik Bakanı Charlotte Nichols, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Polis anma eylemini durdurmak için gösterdiği çabayı, eylemin Covid-19 için uygun olmasına harcasaydı şu anda hepimiz daha iyi bir yerde olurduk" ifadelerini kullandı.

Reuters

Müdahale tepkilere sebep oldu

Öte yandan polisin kadın cinayetini protesto eden kadınlara yönelik müdahalesi sosyal medyada da tepkilere sebep oldu.

Aktivist Ash Sarkar, yaşananlar için "Utanç verici" dedi.

Women's Equality Party (Kadın Eşitlik Partisi) Twitter'da yaptığı paylaşımda, polisin ve belediyenin eylemi daha güvenilir hale getirmek için kadınlarla birlikte çalışabilecek olmasına rağmen bunun yerine daha fazla şiddeti tercih ettiğini söyledi.

Ayrıca İngiltere'nin pek çok şehrinde insanlar Everard'ı anmak için kapı ve pencere önlerine mum koydu.

Polis memuru resmen suçlandı

33 yaşındaki Sarah Everard isimli kadının geçtiğimiz hafta Clapham'da kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nda görevli polis memuru Wayne Couzens resmen kaçırma ve cinayetle suçlanmıştı.

Everard'ın cesedi ise İngiltere'nin Ashford kasabasında bulunmuştu.

Reuters

Bunların ardından kadın örgütleri sosyal medyada medyada #SokaklarıGeriİstiyoruz (ReclaimTheseStreets) etiketiyle bir çağrı yaparak Cumartesi akşamı saat 18.00'de kadınları Clapham bölgesinin büyük parkında (Clapham Common) Sarah Everard için bir anma eylemine katılmaya çağırdılar.

Çağrılarda ise Covid önlemlerine dikkat edilme ve maske takma uyarıları yapıldı.

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle 2'den fazla insanın bir araya gelmesine izin verilmiyor.

29 Mart itibariyle bu kural 6 kişiye çıkacak. Polis, bu kuralları çiğneyen kimselere para cezası verebiliyor.

Ancak geçen yılki kısıtlamalar esnasında gerçekleştirilen Black Lives Matter ve kısıtlamalar karşıtı eylemlerde polis göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı.



