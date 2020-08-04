Lübnan'daki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

04 Ağustos 2020 Salı, 22:52

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısı artıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad yaptığı açıklamada, patlama sonucu en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 500'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Patlamada 2 Türk vatandaşının da hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Lübnan Başbakanı Hassan Diab, patlama sonucu hayatını kaybedenler için Çarşamba gününün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'nun çağrısıyla Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin Cumhurbaşkanlığı konutu olan Baabda Sarayı'nda acil toplandığı aktarıldı.