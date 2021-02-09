Luis Suarez, Ronaldo'nun rekorunu kırdı
Luis Suarez, Atletico Madrid formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
La Liga'da lider Atletico Madrid sahasında Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.
8 maçlık galibiyet serisi son bulan Atletico'da Luis Suarez, Wanda Metropolitano'da attığı gollerle eski takım arkadaşı Lionel Messi'yi gol krallığı yarışında geride bıraktı.
34 yaşındaki yıldız, ilk 17 maçında 16 gol atarak 21. yüzyılda aynı kulüpte 16 gole ulaşan en hızlı oyuncu oldu. Bu alandaki istatistiğin eski sahibi 2009-10 sezonunda Real Madrid adına 15 gol kaydeden Cristiano Ronaldo'ya aitti.
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe kimdir?
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- Muharrem İnce CHP'den istifa ettiğini açıkladı
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
- 'Bu soruyu maksatlı buldum'
Video Haberler
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
- Antalya’da feci kaza: 2 ölü
- Bomba gibi patladı: Nereye kaçacağımızı şaşırdık
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
- Ümraniye'de fabrikada korkutan yangın
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe kimdir?
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- Muharrem İnce CHP'den istifa ettiğini açıkladı
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
- 'Bu soruyu maksatlı buldum'