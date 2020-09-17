'Lukka'dan Likya'ya – Sarpedon ve Aziz Nikolaos'un Ülkesi' söyleşisi bugün Yapı Kredi Kültür Sanat'ta
Yapı Kredi Kültür Sanat’ın, internet üzerinden canlı düzenlenen Anadolu Uygarlıkları Konferans serisinin "Lukka’dan Likya’ya – Sarpedon ve Aziz Nikolaos'un Ülkesi" söyleşisi bugün herkesin katılımına açık olarak Youtube'da düzenlenecek.
Yapı Kredi Kültür Sanat’ın, internet üzerinden canlı düzenlenen "Anadolu Uygarlıkları Konferans" serisi, yeni konular ve konuklarla devam ediyor.
Bugün yapılacak olan "Lukka'dan Likya'ya – Sarpedon ve Aziz Nikolaos'un Ülkesi" etkinliği saat: 18.00’de Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Youtube kanalında yayımlanacak.
Anadolu Uygarlıkları Konferansları’nın bu bölümünde, "Lukka’dan Likya'ya – Sarpedon ve Aziz Nikolaos'un Ülkesi" kitabından yola çıkılarak Likya Uygarlığı ele alınacak.
Kitabın editörleri, Prof. Dr. Havva İşkan ve Doç. Dr. Erkan Dündar'ın katılacağı söyleşide, yönetim biçimi ve anıtsal kültürel mirasının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 2020’nin Patara yılı ilan edilmesiyle hız kazanan çalışmalardan elde edilen güncel veriler paylaşılacak.
Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşiyi Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek.
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