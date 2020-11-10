Maça çıkmadılar hükmen mağlup olup kupadan elendiler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Pendikspor maçına çıkmayan Düzcespor'un hükmen mağlup ilan edilmesine karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 17:11
Maça çıkmadılar hükmen mağlup olup kupadan elendiler
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TFF'den yapılan açıklamada, belirlenen saatte maça çıkmayan Düzcespor'un Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8/1. ve koronavirüs salgını nedeniyle karşılaşmalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 'İlave Sağlık Tedbirleri' başlıklı 7/8. maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Pendikspor-Düzcespor mücadelesi, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle oynanmamıştı.


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