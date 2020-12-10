Sivasspor Avrupa defterini İsrail'de kapattı
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek, Avrupa'ya veda etti.
Maccabi Tel Aviv: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0
Stat: Bloomfield
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)
Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit (Dk. 85 Yeini), Peretz, Golasa (Dk. 74 Rikan), Glazer, Biton (Dk. 63 Davidzada), Cohen (Dk. 74 Ben Chaim), Pesic (Dk. 85 Blackman)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir (Dk. 63 Kone), Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode
Gol: Dk. 66 Saborit (Maccabi Tel-Aviv)
Sarı kartlar: Dk. 53 Tibi, Dk. 77 Rikan (Maccabi Tel-Aviv), Dk. 77 Fajr, Dk. 78 Appindangoye, Dk. 79 Kone, Dk. 86 Gradel, Dk. 90+1 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek, Avrupa'ya veda etti.
47. dakikada Golasa'nın pasında ceza sahası sol çaprazında müsait durumdaki Cohen'in bekletmeden vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
66. dakikada Maccabi Tel-Aviv öne geçti. Saborit'in ceza yayı sol çaprazından etkili vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
72. dakikada Fajr'in ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
90+4. dakikada Camara'nın ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Mücadele Maccabi Tel-Aviv'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu skorla grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan Sivasspor, Avrupa kupalarına veda etti.
Villarreal ile Karabağ arasındaki mücadele, Azerbaycan temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.
Grupta son puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|Villarreal
|5
|4
|1
|0
|14
|5
|13
|Maccabi Tel-Aviv
|6
|3
|2
|1
|6
|7
|11
Demir Grup Sivasspor
|6
|2
|0
|4
|9
|11
|6
|Karabağ
|5
|0
|1
|4
|4
|10
1
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