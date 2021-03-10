Maçı değil Cüneyt Çakır'ı konuştular!
Dortmund’un Norveçli oyuncusu Haaland topu ağlara gönderdi ancak hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından golü iptal ederek penaltı kararı verdi. Topun başına gelen Haaland penaltıyı kaçırdı ancak Cüneyt Çakır penaltıyı tekrarlattı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Dortmund, sahasında Sevilla’yı ağırladı. İlk maçı 3-2 kazanan Dortmund, rövanştan 2-2 eşitlikle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
İlk yarıya baskılı başlayan taraf Sevilla olsa da 35. dakikada Erling Haaland golü bulunca devre, Dortmund’un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.
İkinci devrenin başında Dortmund’un Norveçli oyuncusu Haaland topu ağlara gönderdi ancak hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından golü iptal ederek penaltı kararı verdi. Topun başına gelen Haaland penaltıyı kaçırdı ancak Cüneyt Çakır penaltıyı tekrarlattı. Bir kez daha topun başına gelen Haaland 54. dakikada bu kez ağları sarstı.
Mücadeleden vaz geçmeyen Sevilla, 68. dakikada kazandığı penaltıyı En-Nesyri ile gole çevirerek farkı bire indirdi. (2-1) Dengeli devam eden devrenin uzatma dakikalarda En-Nesyri bir kez daha ağları havalandırdı ve dakika 90+6’yı gösterirken skor 2-2 oldu.
Beraberlikle sona eren mücadelede tur atlayan taraf Dortmund oldu. Sevilla maç içi ve sonrasında Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.
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