Maçın devre arasında koronavirüs paniği; 2. yarıya çıkmadı
NBA’de Brooklyn Nets’in sahasında Toronto Raptors’ı ağırladığı maçta Kevin Durant maç içinde temas takip sistemine alındığı için ikinci yarıyı oynayamadı.
NBA’de Brooklyn Nets’in sahasında Toronto Raptors’ı ağırladığı maçta Kevin Durant maç içinde temas takip sistemine alındığı için ikinci yarıyı oynayamadı.
NBA’de bu sabaha karşı oynanan Brooklyn Nets – Toronto Raptors maçında ilginç bir olay yaşandı. Maç öncesinde Kevin Durant’in koronavirüs testi yaptıran biriyle temas ettiği için temas takip sisteminde olduğu ve maçta forma giyemeyeceği açıklandı. Sonrasında lig yönetimi yaptığı açıklamada, Durant’in oynayabileceğini belirtti. Maç esnasında ise Durant’in temas ettiği kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca Durant’in ikinci yarıda oynamasına izin verilmedi. NBA konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’ Kevin Durant, temaslı kişinin testi incelenirken oyundan çıkartıldı. Ligin sağlık ve güvenlik protokolleri uyarınca, bir oyuncunun temasta bulunduğu kişinin koronavirüs testi pozitif çıkana kadar karantinaya alınmasını istemiyoruz. ‘’ denildi. Lig yönetimi ayrıca, Kevin Durant’in son 24 saat içerisinde üç kez koronavirüs testine girdiği ve üçünün de negatif çıktığını açıkladı. Durant, daha önce koronavirüs atlamış ve yapılan testlerde antikor ürettiği belirtilmişti. ESPN’de yer alan haberde, Brooklyn Nets’in bir sonraki maçı için Philadelphia’ya gitmesine izin verilirken Durant’in karantinada olduğu ifade edildi. James Harden maç sonu yaptığı açıklamada olaya ilişkin, ‘’ Sorunun ne olduğunu anlamıyorum. Maçın ertelenmesi gerekiyordu. Duran temas takip sistemindeyse neden oynamamıza izin verildi bilmiyorum. Önce oynayabilir dediler sonra oyundan aldılar. ‘’ ifadelerini kullandı.
Durant’in kariyerinde ilk kez yedekte başladığı maçta Broolyn Nets Toronto Raptros’a 117-123 mağlup oldu.
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