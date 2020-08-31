Macron, Irak'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:09

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan’daki temaslarının ardından bir günlük resmi ziyaret için çarşamba günü Irak’a gidiyor.

Macron böylece, Mustafa Kazımi’nin mayıs ayında başbakanlığa gelmesinin ardından Irak’ı ziyaret eden en üst düzey yabancı siyasi olacak. AFP haber ajansı, bunun ayrıca Macron'un Irak'a yapacağı ilk resmi ziyaret olduğunu vurguladı.

Macron’un ofisinden resmi bir açıklama yapılmadı ancak Irak hükümetinden iki kaynak ziyareti doğruladı.

Bir kaynak da AFP'ye yaptığı açıklamada, “(Macron) Irak başbakanı ve cumhurbaşkanıyla görüşecek, bir dizi siyasi aktörle görüşmeler yapmayı umuyor” dedi.