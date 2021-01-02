Maçta bayılan Ndayishimiye korkuttu
Süper Lig’in 16. haftasında Ankara Eryaman Stadı’nda karşı karşıya gelen Ankaragücü - Malatyaspor maçında başı dönen ve bayılan Malatyasporlu Youssuf Ndayishimiye yere yığıldı.
Süper Lig’in 16. haftasında Ankara Eryaman Stadı’nda karşı karşıya gelen Ankaragücü - Malatyaspor maçında başı dönen ve bayılan Malatyasporlu Youssuf Ndayishimiye yere yığıldı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından bayılan Burundili oyuncuya stadyumda bulunan sağlık ekipleri anında müdahale etti. Tansiyonu düştüğü için baygınlık geçiren oyuncunun, durumunun iyi olduğu ifade edildi. Genç oyuncu ilk müdahalenin ardından tedavisinin devamı için hastaneye sevk edildi.
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