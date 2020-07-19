Madendeki ölümü, ihmaller getirdi: Dört yılda 438 maden işçisi yaralandı!

19 Temmuz 2020 Pazar, 09:41

Zonguldak Ereğli'deki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde önceki gün meydana gelen göçük sonucu 25 yaşındaki maden işçisi hayatını kaybetti. Ölümün ardından müdendeki ihmaller zinciri de gözler önüne serildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun denetlendiği "2018 Yılı Sayıştay Raporu”nda, panoların eski çalışmalarından dolayı parçalandığı, yangınla mücadelede zaman zaman patlama riski ile karşılaşıldığı tespiti ve dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

DÖRT YILDA 438 MADEN İŞÇİSİ YARALANDI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu, 2014’te yerüstünde 219, yeraltında bin 124 kişi çalıştırılması gerektiği yönünde karar aldı. Ancak 2018 itibariyle yerüstünde 60, yeraltında tam 501 kişi eksik çalıştırıldı. Çalışma koşulları ağır olan madende sadece üç yıl içerisinde 361 kez göçük yaşandı. Göçükler, ölüm ve ağır yaralanmalara neden oldu. 2014 yılında 243, 2015 yılında 203, 2016 yılında 145’i göçük olmak üzere 357, 2017 yılında 125’i göçük olmak üzere 305, 2018 yılında 91’i göçük olmak üzere 235 “iş kazası” yaşandı. 2014’te bir, 2015’te iki maden işçisi hayatını kaybetti. 2015 yılında 77, 2016 yılında 145, 2017 yılında 125, 2018 yılında da ikisi ağır olmak üzere 91 maden işçisi yaralandı.

MADEN İŞÇİLERİ FAZLA İŞ YÜKÜ ALTINDA KALDI

Düşme, kayma, çarpılmalara ilişkin de önlem alınmayan maden ocağında, işçiler fazla iş yükü altında kaldı. Yeraltında kömür üretimine hazır hale gelmiş ayaklarda çalışan yeterli sayıda ayak işçisi de tertip edilmedi.

MADENCİYE YÜKLENEN FAZLA İŞ YÜKÜNÜN SONUCU GÖÇÜK VE YANGIN

Raporda, “Yeterli sayıda işçi tertip edilememesinin, tavan basıncının kazılamayan bölümler üzerinde yoğunlaşmasına, uzun süre yük altında kalan ayak tahkimatında kırılma, tavan basması, arın akması, göçük ve hava ile kömürün tepkimeye girerek ocak yangınlarına yol açabileceği” tespiti yapıldı. “Pek çok galeride zamanında ve yeterince bakım onarım ile tamir tarama yapılamadığından kesit daralması, taban kabarması olduğu, tavanda boşluklar oluştuğu, yolların bozulduğu, ocak içi nakliyatın aksadığı, etkin bir havalandırmanın yapılamadığı, bütün bunların öncelikle iş güvenliği olmak üzere üretim ve işgücü verimliliğini etkilediği görüldüğünden optimum sayı ve nitelikte işçi temin edilerek giderilmesi hususunda girişiklerde bulunulması, nakliyat sistemlerinde işçilik ihtiyacını azaltmaya yönelik çözümler üretilmesi” konularında uyarılar yer aldı.

YAVUZYILMAZ UYARMIŞTI: ACİL İŞÇİ ALIN

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu yılın başında yaptığı açıklamada; Türkiye Taşkömürü Kurumu madenlerinde yıllar içerisinde azalan işçi sayısının kaza riskinin büyüttüğünü söylemişti. Yavuzyılmaz, “Özellikle son 18 yıldaki işçi sayısındaki azalmaya bağlı olarak maden ocaklarındaki iş güvenliği tehlikeye giriyor. Pano ayak üretim işçi sayısı olması gerekenden yüzde 100 daha düşük sayıda çalıştırılmaktadır. Bu çok hayati ve tehlikeli durumdur. Maden ocaklarında acil olarak işçi alınması gerekiyor” uyarısı yapmıştı.