Madrid ekibinde 2 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
İspanya'nın Atletico Madrid takımında iki kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
İspanya'nın Atletico Madrid takımında iki kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Portekiz'e gidecek kafileye yapılan testin sonucunda iki kişinin koronavirüse yakalandığının tespit edildiği kaydedildi.
Testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alındığı belirtilirken, UEFA'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz'deki otoritelerle de iletişime geçildiği aktarıldı.
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 13 Ağustos Perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaşacak.
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