Mafya liderini otelde öldürmüşlerdi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:03

Azerbaycan vatandaşı suç örgütü lideri "Lotu Quli" lakaplı Nadir Salifov'un, Antalya'da bir otelde öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Nadir Salifov, 20 Ağustos 2020 tarihinde 00.00 sıralarında Antalya'da kaldığı bir otelde öldürüldü. Salifov'un öldürülmesinin talimatını verdiği tespit edilen Namık Caniyev ve onunla birlikte hareket ettiği belirlenen yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de 2 Temmuz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler N.A, C.K, E.A. ve M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Namık Caniyev'in yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

KAÇMA ANLARI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Öte yandan şüphelilerin Antalya'da bulunan oteldeki cinayetten sonra kaçma görüntüsü ve operasyon anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Nadir Salifov, Beşiktaş’ta silahla vurularak öldürülen "hayalet" lakaplı bir başka Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşan Caniyev cinayetinde "azmettirici" olarak gösteriliyordu. Namık Caniyev'in de öldürülen Rövşan Caniyev'in kardeşi olduğu belirtildi.

PEKER NE DEMİŞTİ?

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, Salifov'un ölümüyle ilgili "Nadir Salifov tekrardan Türkiye'ye giriş yapabilmiş mi? Giriş yapmışsa hangi birimin, hangi mahkemenin vermiş olduğu kararla Türkiye'ye gelebilmiş ve deportu kaldırılmış" demişti.

