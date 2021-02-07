Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu
Kayseri'de kimliği belirsiz şüphelinin tabanca ile rastgele açtığı ateş paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tabancadan çıkan kurşunlar bir evin duvarına isabet etti.
Olay saat 22.30'da Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi Atilla Özmen caddesinde meydana geldi. İddiaya göre mahalleye hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz bir şüpheli rastgele ateş ettikten sonra aracına binerek kaçtı. Paniğe neden olayda ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Tabancadan çıkan kurşunlar bir evin duvarına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ateş açan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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