Mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadında koronavirüs tespit edildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi, Kapuzbaşı mahallesinde ortak kullanılan fırında ekmek pişiren 40 kadının koronavirüs testi pozitif çıkınca karantina önlemi alındı.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 11:06
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı mahallesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. 

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kapuzbaşı mahallesinde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri, 619 kişinin yaşadığı 280 haneli mahallenin girişinde önlem aldı.


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